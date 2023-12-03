Muğla'da uçuruma düşen genç sağ olarak kurtarıldı

Olay Muğla’nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre manzara izleyip alkol alan B.T. isimli şahsın ayağı kayması sonucunda uçurumdan aşağıya düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler B.T ‘nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Düştüğü bölgeden ekiplerin yardımı ile çıkan B.T. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi.