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Muğla'da yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Muğla'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Muğla, Yatağan-Milas karayollarında kış lastiği ve zincir takmayıp mahsur kalan sürücüler ile yolculara Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:49
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Muğla'da yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

Muğla'da yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı
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(DHA) - Muğla'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli-Muğla, Yatağan-Milas karayollarında zincir ve kış lastiği takmadan yola çıkan araçlar mahsur kaldı.

Türk Kızılay Menteşe Kızılay Şube Başkanlığı görevlileri, mahsur kalan sürücüler ile yolculara yaklaşık kumanya ile su dağıttı.

Karayolları ile belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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