Bodrum'da sağanak ve fırtına! Cadde ve sokaklar suyla doldu

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına dolayısıyla yarımadanın birçok noktasında kara yolu ile cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Fırtına nedeniyle Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı ile bölgedeki bazı evlerin bahçelerine ağaçlar devrildi. Bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yol güzergahında tıkanan bölgelerde çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla da eğitime tedbir amaçlı ara verildi. Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor.