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Bodrum'da sağanak ve fırtına! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolu ile cadde ve sokaklarda su taşkınları oldu

Bodrum'da sağanak ve fırtına! Cadde ve sokaklar suyla doldu
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İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına dolayısıyla yarımadanın birçok noktasında kara yolu ile cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Fırtına nedeniyle Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı ile bölgedeki bazı evlerin bahçelerine ağaçlar devrildi. Bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yol güzergahında tıkanan bölgelerde çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla da eğitime tedbir amaçlı ara verildi. Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor.

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