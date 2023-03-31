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Çiftleşen carettalar için 'sessizlik' çağrısı

Muğla’nın Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, sessiz olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:48
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Muğla’nın İztuzu Plajı’nda nesli tükenmekte olan çiftleşen carettalar için sessizlik uyarısı

Çiftleşen carettalar için 'sessizlik' çağrısı
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Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'na nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. DEKAMER ekipleri de carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için koylar ile durgun gölleri tercih ettiğini belirterek, "Kaplumbağalar buralarda rahatlıkla çiftleştikleri için, insanlarımızın onları rahatsız etmemesi gerekiyor. İzleyenler sessizliğini korumalı. Bölgemizde kaplumbağalar için her türlü beslenme koşulu mevcut. Bir dişi caretta iyi beslenmesi halinde 300 ile 500 arası yumurta bırakabiliyor. Çiftleşme sonrasında yumurtanın kabuk bağlaması için geçen süre 2 hafta. Çevresel etkenler, tilkiler ve diğer yırtıcı hayvanlar nedeniyle, yuvalara bırakılan yumurtaların yüzde 70'i denize ulaşıyor" dedi.

(Kaynak: DHA)

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