Muğlaspor şampiyon hocayı getirdi

58 yaşında deneyimli bir teknik direktör olan Durmuş, geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor'u TFF 3. Lig şampiyonu yaparak 2. Lig'e taşımayı başarmıştı.

Besim Durmuş efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin de yakın arkadaşı.

21 yıl süren antrenörlük kariyerinde Samsunspor, Kasımpaşa, Boluspor ve Erzurumspor gibi köklü kulüplerde görev alan Durmuş, Muğlaspor ile bugün resmi sözleşme imzalayacak.

BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ

Muğlaspor'un TFF 3. Lig'e yükselmesinin ardından yapılan genel kurul toplantısında Menaf Kıyanç, başkanlık görevine tekrar seçildi.

Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören kongrede, Kıyanç yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Muğlaspor Başkanı Kıyanç, "Geçtiğimiz yıl şehrimiz bize güvenerek bu görevi layık gördü. Biz de o güveni boşa çıkarmayarak takımımızı şampiyonluğa ulaştırdık. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Şimdi hedeflerimizi daha da yükseğe taşıma zamanı. Bu şehre olan borcumuzu ödemek için buradayız ve bunu başardık" ifadelerini kullandı.