Muhafazakar hükümet 15 yaş altına sigara satış yasağını kaldırdı

Yeni Zelanda’nın İşçi Partili eski lideri Jacinda Ardern'in 2009’dan sonra doğanlara tütün satılmamasını öngören yasağı, yeni hükümet döneminde bozuldu. Başbakan Christopher Luxon liderliğindeki koalisyon, Perşembe gecesi acil bir prosedürle tütün yasağını ön gören yasa paketini yürürlükten kaldırdı.

VERGİ İNDİRİMLERİNİ FİNANSMAN HEDEFLENİYOR

Vergi indirimlerini finansman için hükümetin böyle bir uygulamayı öngördüğü belirtilirken gelişme sağlık uzmanlarını dehşete düşürdü.

KASIM AYINDA İŞARET ETMİŞLERDİ

Yeni Zelanda'da göreve gelen yeni muhafazakar hükümet, vergi indirimlerini finanse etmek için 2024’te yürürlüğe girmesi gereken sigara yasağını kaldıracaklarını Kasım 2023’te açıklamıştı.