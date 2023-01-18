Muhakemat binası sanat galerisi oldu

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Akdeniz Belediyesinin destekleriyle Camişerif Mahallesi'ndeki muhakemat binasındaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Akdeniz Sanat Galerisi olarak hizmet verecek binanın açılışında ise 28 sanatçının 52 eseri sergilendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, açılışta, önemli bir mekanı tekrar kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Galerinin açılışındaki sergide eseri yer alan İbrahim Tokaslan da tarihi bir mekanın sanat galerisine dönüştürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sanat galerisinin açılışı için hazırlanan sergi gezildi.