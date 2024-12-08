Muhalifler, Münbiç’e operasyon başlattı

Suriye’de daha önce PKK/YPG’nin elindeki Tel Rifat’a giren Türkiye’nin kontrolündeki ‘Suriye Milli Ordusu’ Fırat’ın doğusundaki Münbiç’e de harekatı duyurdu. Kendini Suriye Geçici Hükümeti lideri olarak tanıtan Abdurrahman Mustafa, sosyal medya hesabında harekat açıklamasını paylaştı.

Mustafa, paylaşımına “Münbiç kentini bölücü terörist PKK/YPG milislerinin pençesinden kurtarma operasyonunun başlatılmasını tebrik ediyor, Suriye Milli Ordusu güçlerine, Suriye'nin düşmesinden sonra tüm Suriye topraklarının geri alınmasına yönelik bu stratejik adıma tam desteğimizi yineliyoruz.” diye yazdı.

‘MÜNBİÇ’İ KURTARMA OPERASYONU’

Suriye Geçici Hükümeti’nin yazılı açıklamasında da “Suriye Milli Ordusu'nun şehir ve kasabaları teröristlerden ve ayrılıkçı milislerden geri almaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak, Suriye Geçici Hükümeti, PKK/YPG terörist milislerinin işgalini sona erdirmek ve Münbiç'i halkına iade etmek üzere Münbiç'i kurtarma operasyonunun başlatılmasını kutsamaktadır.” denildi.

‘SURİYE’NİN RESTORASYONU İÇİN BİR ADIM’

Açıklamada ayrıca “Münbiç şehrinin kurtarılması, Suriye topraklarının tamamının restorasyonu ve Suriye'yi bölmeyi amaçlayan ya da istikrarını tehdit eden tüm güçlerin yenilgiye uğratılması yönünde atılmış stratejik bir adımı temsil etmektedir” vurgusu yer aldı.

SMO, Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'den çıkarak Şam'a saldırmaya başladığı günlerde PKK/YPG'nin elindeki bölgelere operasyon düzenleneceğini duyurmuştu. Tel Rifat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlatılan ve Özgürlük Şafağı Operasyonu diye adlandırılan harekat kapsamında ay başında Tel Rifat PKK'dan alınmıştı.

PKK/YPG'YE KARŞI TAARRUZ BAŞLADI

Muhaliflerin Deyrizor'a girmesinden kısa süre sonra Suriye Milli Ordusu PKK/YPG'ye karşı Münbiç yönünde taarruza başlayacaklarını duyurdu.

SMO, Münbiç bölgesindeki sivilleri evlerinde kalmaları ve terör örgütüne ait mevkiler ve tesislerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

SMO, Münbiç'in yüzde 80'inin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

KONTROLÜ ELE GEÇİRDİLER

SMO, 'Özgürlük Şafağı' operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmeye başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kentin tamamı SMO'nun kontrolüne geçti.

NE OLMUŞTU?

6 Aralık'ta rejim ordusu, Deyrizor'daki bazı askeri birliklerini geri çekerek bölgeyi PKK/YPG'nin kontrolüne bırakmıştı.

Bu gelişme, doğu cephesinde önemli bir boşluk yarattı. İŞİD ve SDG grupları, fırsatı değerlendirerek Deyrizor merkezinde ilerlemeye başladı.

Bu süreçte, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. 1 Aralık’ta operasyonun önemli bir sonucu olarak Tel Rıfat ilçe merkezi örgütten temizlendi.

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı.