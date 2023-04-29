Muhammed Yakut ile işbirlikleri net olarak tespit edildi. Can Tanrıyar tutuklandı

Magazinci Can Tanrıyar, Muhammed Yakut ile birlikte hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Muhammed Yakut ile işbirlikleri net olarak tespit edildi. Can Tanrıyar tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira" suçlamalarıyla gözaltına alınan Tanrıyar'ın sorgusu tamamlandı.

Muhammed Yakut'a "hedef aldığı kişilerle" ilgili sufle verdiği ve yaptığı yayınları yönlendirdiği iddia edilen Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile işbirlikleri net olarak tespit edildi.

32 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER

Tanrıyar'ın eşi Tamar ile birlikte Muhammed Yakut'un Türkiye'de bulunduğu sırada 32 kez birlikte görüştükleri belirlendi.

KOMPLO PLANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, Tanrıyar'ın evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla birçok kişiye dair yapmayı düşündüğü komplo planları ele geçirildi.

Savcılık sorgusunun ardından "yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Can Tanrıyar, "Birden fazla kişi ile yağma suçlaması" ile tutuklandı.

İŞ İNSANLARINA ŞANTAJ YAPTI, ÇALIŞANLARIN MAAŞINI ÖDEMEDİ

Tanrıyar, daha önce de iş insanlarına yönelik şantaj ve iftira iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, Petek Dinçöz ile evliliği sırasında eşine şiddet uyguladığı iddiaları da ortaya atılmıştı.

Son olarak ise Uçankuş TV’de personeline maaş ödemesi yapmadığı haberleri ile ismi gündeme geldi.
Ortağı H.E’yi dolandırdığı öne sürülen Can Tanrıyar, yasal faizi ile birlikte borcu olan 6 milyon 232 bin doları ödememiş, Uçankuş TV’ye haciz gelmişti.

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