Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, kırmızı bülten ile İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Muhammed Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek.

MİT YERİNİ TESPİT ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut’un yerini tespit etmesinin ardından İspanyol yetkililer ile temasa geçti ve Yakut’a yönelik İspanyol güvenlik güçleri operasyon gerçekleştirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muhammed Yakut, YouTube’da siyasete yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yakut, özellikle seçim dönemlerinde ağırlıklı olarak hükümet karşıtı videolar paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yakut'a bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın, şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında ‘Deliler Delisi’ lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşandığını öne sürdüğü ilişkiler ağıyla gündeme geldi.

Muhammed Yakut daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Yakut, 2012'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Yakut yayınladığı videolar ile sık sık Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu ifade ediyordu.