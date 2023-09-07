Muhammed Yakut’un Türkiye’ye jet hızıyla iadesi istendi. İspanya’da yakalanmıştı

Sosyal medyada ve YouTube’da yayınladığı videolarla dünya gündemine oturan Muhammed Yakut, dün İspanya’nın Santander şehrinde yakalandı. Haberi Patronlar Dünyası duyurdu.

İADE TALEP YAZISI BÜYÜKELÇİLİĞE ULAŞTIRILDI

Muhammed Yakut’ın İspanya’da yakalanmasının ardından Adalet Bakanlığı hızlıca harekete geçti.

Bakanlık, Muhammed Yakut için iade talep yazısı hazırladı ve talebi bugün Türkiye saati ile 10:00’da İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne gönderdi. Büyükelçilik ise gelen talebi doğrudan İspanyol Adalet Bakanlığı’na ulaştırdı.

İADE TALEP YAZISINDA 14 AYRI SUÇTAN SABIKASI OLDUĞU VURGULANDI

Adalet Bakanlığı, Muhammed Yakut için hazırladığı iade talep yazısında Yakut’un 14 ayrı suçtan sabıkası olduğunu vurguladı ve adi suçlar kapsamında tutuklu Yakut’un Türkiye’ye iadesini talep etti.

İşte Muhammed Yakut’un kabarık suç dosyası:

*Hakaret (12 Ekim 2022)

*Yağma(kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) (27 Aralık 2021)

*Tehdit (12 Temmuz 2017)

*Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (26 Mart 2006)

*Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak yağma (31 Mayıs 2012)

*Hakaret, şantaj, tehdit (1 Şubat 2011)

*Kasten yaralama (30 Mayıs 2007)

*Elektrik hırsızlığı(31 Mart 2005)

*6136 sayılı, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet (8 Şubat 2001)

*Sahtecilik (8 Şubat 2001)

*Yağma (1 Ocak 2000)

MUHAMMED YAKUT’UN İSPANYA’DAN İADE SÜRECİ NASIL OLACAK?

Türkiye’nin iade talebi önce İspanya Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Yasal prosedürlerin tamamlanması ve iade talebinin onanmasının ardından Yakut 2 ila 6 ay içerisinde Türkiye’ye gönderilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muhammed Yakut, YouTube’da siyasete yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yakut, özellikle seçim dönemlerinde ağırlıklı olarak hükümet karşıtı videolar paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yakut'a bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın, şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.