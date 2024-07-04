Muharrem İnce Bozkurt mesajlı paylaşım yaptı

Avusturya- Türkiye maçında Bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral’a UEFA soruşturma açtı. Bozkurt işareti nedeniyle yapılan soruşturmaya birçok isimden ve ünlüden tepki geldi.

Bunlardan biri de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oldu. İnce sosyal medya hesabından Atatürk ve kurt fotoğrafını paylaşarak “Bozkurt Türklerin sembolüdür.” dedi.

İnce mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ayı Rusların

Horoz Fransızların

Aslan İngilizlerin

Boğa İspanyolların

Kartal Almanların

Bozkurt Türklerin sembolüdür.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta 2 golü Merih Demiral attı.

Demiral, attığı golden sonra bozkurt işareti yaptı. Demiral'ın bozkurt sevinci dünya çapında gündem oldu. Demiral'ın gol sevincini bazı kesimler eleştirerek tepki gösterdi.

2019 YILINDA YASAKLANMIŞTI

Bozkurt işareti yapmaya 2019 yılında Avusturya Parlamentosu tarafından yasak gelmişti. Demiral'ın bu hareketi Avusturya'ya yönelik bir gönderme olarak algılandı ve tepki çekti.

AÇIKLAMA GELDİ

Maş sonrası basın açıklaması yapan Demiral "Türk olmaktan gurur duyuyorum, o yüzden gol sevincini öyle yaptım" dedi.