Muharrem İnce kararını açıkladı: Memleket Partisi küçülecek

Kaynak: Ege Postası
Muharrem İnce kararını açıkladı: Memleket Partisi küçülecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada partinin küçülmeye gideceğini duyurdu.

2024 yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal Sayan ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özalp gibi partinin önde gelen isimleri istifalarını açıklaması parti içindeki değişim ve yenilenme sürecinin bir parçası olarak görülüyordu.

Partinin kurucu lideri olan Muharrem İnce tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan "Yürümeye devam" başlıklı açıklamada “Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık” denildi. Açıklamanın devamında yer alan "seçimlerde hata yapmadık" vurgusu dikkat çekti.

İnce, parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını artıracaklarını belirtirken, ekonomik nedenlerle genel merkez binasının boşaltıp bir ofise taşınılacağı öğrenildi.

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