Muharrem İnce'den CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik TBMM’de dört parti grubu tarafından imzalanan ancak CHP’nin imza atmadığı ‘ortak bildiriyi’ desteklediklerini duyurdu.

İNCE, CHP’NİN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

İnce, sosyal medya platformu sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin bildiriye imza atmayarak ayrı bir açıklama yayınlamasına da tepki gösterdi.

İnce, "TSK, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken ‘teröre karşı ortak bildiriye’ imza atılmamasını doğru bulmuyorum" paylaşımıyla CHP’nin imza atmama tutumunu eleştirdi.

“ORTAK BİLDİRİYİ DOĞRU BULUYORUZ”

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca Meclis’te milletvekili ve grup başkanvekili olarak görev yaptım. TSK, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken ‘teröre karşı ortak bildiriye’ imza atılmamasını doğru bulmuyorum. Biz Memleket Partisi olarak ortak bildiriyi doğru buluyor ve destekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK’nın düzenlediği hain saldırıları sonrası 12 askerin şehit olmasına ilişkin ortak bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiriye CHP imza atmazken; asker ölümleri ile ilgili TBMM’de genel görüşme yapılmasını, Milli Savunma Bakanı'nın da askerlerimizin şehit edilmesiyle ilgili bilgi vermesini istedi.

CHP yaşanan terör saldırıları ve şehit olan 12 asker ile ilgili bir bildiri yayınladı.