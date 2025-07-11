Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...

CHP'li Muharrem İnce, LGS sonuçlarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. İnce, "MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

719 öğrencinin tam puan aldığının altını çizen İnce, “Milli Eğitim Bakanlığı derhal açıklama yapmalı. Bu birinciler hangi illerde, hangi okullarda?” sorusunu sordu.

LGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktıLGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktı

"LGS’DEN PİS KOKULAR GELİYOR"

İnce paylaşımında şunları ifade etti:

"MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?"

Son Haberler
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...