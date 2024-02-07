Muharrem İnce'den İstanbul sürprizi. Bakın kime teklif gitti

Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde CHP'nin en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi İstanbul adayı olması bekleniyordu. Mine Çakmakçı'nın sunduğu Master Rapor programına konuk olan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a adaylık teklif ettiği iddia edildi.

'SİYASİ PARTİ KURMA NOKTASINA KADAR GELMİŞTİK'

Mehmet Sevigen konu ile ilgili olarak 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanmaktaydı. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusup siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına kadar gelmiştik. Aslı Baykal da siyaseti seviyor.' ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ADAY MI OLACAK?

Programın sunucusu Mine Çakmakçı, Mehmet Sevigen'e 'Aslı Baykal'ın babadan gelen bir politik durumu bulunuyor. Memleket Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da ismi de geçiyor. Aday olacak mı?' diye sordu.

"adaylık teklif edildi orada problem yok ama henüz belli değil"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise bu soruya 'Adaylığı henüz konuşmadık, bilmiyorum. Siyaset yapmayı çok istiyor, yarın görüştükten sonra olumlu bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Aslı Baykal siyasette yer alması gereken bir isim, adaylık teklif edildi orada problem yok ama henüz belli değil.' dedi.