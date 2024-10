Muharrem İnce’den tarihe geçecek ittifak çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘Tarihi çağrımızdır’ metninde Bahçeli’nin ve Özgür Özel’in söylemlerinde bahsederek, “Aslında bir süredir yapılan açıklamalar bir şeylerin pişirildiğine işaret ediyordu. Kapalı kapılar arkasında hangi pazarlıkların ve şantajların döndüğünü bilmiyoruz.” dedi.

İNCE: KAPALI KAPILAR ARKASINDA HANGİ PAZARLIKLARIN VE ŞANTAJLARIN DÖNDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ

Dün Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında terörist başı Öcalan’a yaptığı “Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun” ifadeleri tepkilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Anayasa'yı çiğneyenlerle anayasa yapmayız. Ben Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizlerle birlikte sahibi olmalarını teklif ediyorum." şeklinde söylemlerde bulundu.

Memleket Genel Başkanı Muharrem İnce, hem Bahçeli’nin hem de Özel’in söylemlerine değinerek, ‘Tarihi Çağrımızdır’ metnini yayınladı. İnce, “Aslında bir süredir yapılan açıklamalar bir şeylerin pişirildiğine işaret ediyordu. Kapalı kapılar arkasında hangi pazarlıkların ve şantajların döndüğünü bilmiyoruz. Devletin yüksek menfaatleri gerektiğinde toplumun hoşuna gitmeyecek bir karar alınmak durumunda kalınabilir ama bu işin usulü erkanı var. Milleti adam yerine koyan, bunun gerekçelerini çıkar topluma anlatır. Hiç olmazsa Meclis'te kapalı oturum düzenler milletin vekillerine anlatır. Ancak, hangi gerekçe ile olursa olsun bu milleti ve devleti acziyet içinde gösteren terörist başının Meclis'te terörü bitireceğini açıklamaya davet edilmesi kabul edilemez. Bu nasıl bir geri adım, nasıl bir takladır? PKK terörüne babalarını kurban vermiş evlatlara, evlatlarını kurban vermiş analara, babalara bunun nasıl anlatacaksınız! Şehitlerimiz Aybüke Öğretmene, Nedim Öğretmene, Muhammet Fatih Kaymakama nasıl anlatacaksınız! Terörle mücadelede uzuvlarını kaybeden, hayatları paramparça olan gazilerimize nasıl anlatacaksınız!” dedi.

İNCE’DEN MİLLİYETÇİ VE CUMHURİYETÇİLERE ÇAĞRI

‘Memleketteki bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetleri bir araya gelmeye davet ediyorum.’ diyen İnce, “Hem milli, hem akıllı olunabilir. Hem yerli, hem medeni olunabilir. Hem güçlü, hem namuslu olunabilir. Türkiye'nin ihtiyacı olan yerli, milli, akıllı, medeni, güçlü ve namuslu bir iktidarın inşası mümkündür. Bunun için gerekli olan tek şey; bu asgari müştereklerde birleşebilen siyasi aktörlerin nazlanmadan ve oyalanmadan bir araya gelmesidir. Bu birliktelikte; küçük hesaplar, marjinal siyasi talepler, klikler, mikro milliyetçilik, hemşehricilik, adamcılık vs. asla olmamalıdır. Bir parti tabelasının altında toplanmaktan değil birlikte harekete geçmekten bahsediyorum. Hiyerarşik bir organizasyondan değil yan yana durmaktan bahsediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTELİĞİ BAŞARAMAZSAK DOLUYA YAKALANACAĞIZ”

İnce’nin çağrı metninde diğer açıklamalar ise şu şekilde;

“Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün işletildiği, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin olduğu, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin korunduğu her oluşuma kayıtsız şartsız destek vereceğimin bilinmesini isterim.

Çağrım yukarıda saydıklarıma itirazı olmayan samimi bütün siyasi aktörleredir. Bu birlikteliği başaramazsak korkarım yağmurdan kaçarken doluya yakalanacağız. Bu birlikteliği sağlayamazsak korkarım Türkler Türkiyeli, Türk milleti yerel halk olacak. Bu birlikteliği sağlayamazsak Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Birleşik Devletlerine dönüşecek. Bu birlikteliği şimdi sağlayamazsak bir daha asla sağlayamayacağız.

Tarihin dönüm noktalarından birindeyiz, at izi it izine karışıyor ve su bulandıkça bulanıyor. Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırmak gittikçe güçleşiyor. Ekonomik olarak bunalan Türk Milletinin karar almasını zorlaştıracak her türlü manipülasyon yapılıyor. Yapmamız gereken kafa kafaya, el ele vererek ve birlikte durarak yerli, milli, akıllı, medeni ve namuslu olan cepheyi tahkim etmektir.

Atı alan Üsküdarı geçse de Çanakkale'yi geçememelidir.

Buna her kim 'ben varım' diyorsa hiçbir koşul öne sürmeden, hiçbir makam ve mevki talebinde bulunmadan beraber yürümeye ben varım.

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

Selam olsun İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalara!”