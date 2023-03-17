Telefonlarıyla gündem olan Muharrem İnce'den tehdit gibi sözler: Kabusunuz olacağım. Bekleyin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Fatih Portakal, Nevşin Mengü gibi gazetecilere ve ekonomist Özgür Demirtaş’a telefon açıp sert ifadeler kullandığı iddia edilmiş, İsmail Saymaz ise İnce'nin kendisine "küstüğünü" açıklamıştı.

Muharrem İnce’nin bu üslubunu eleştiren Fatih Portakal "İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi" ifadelerini kullanmıştı.

Nevşin Mengü ise Muharrem İnce’nin kendisini arayarak “Siyasetçiler artık böyle arıyor, ‘Sana ne falan’ diye… Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, ‘Yok ya’ diyor. Acayip hal yani” diye serzenişte bulunmuştu.

“KABUSUNUZ OLACAĞIM BEKLEYİN”

Muharrem İnce son olarak ise içinde tepki ifadelerinin bulunduğu bir paylaşım yaptı.

İttifak veya kişi ismi vermeden sert ifadeler kullanan Muharrem İnce, “Sizin perde arkasında kurduğunuz ittifakları, kirli ilişkileri görüyorum. Beni bulaştıramazsınız! Benim ittifakım gençlerle, gariplerle, emekçilerle, esnafla, bu ülkenin namuslu bütün evlatlarıyla… Hak yiyenler Çeteler Beslemeler Atatürk düşmanları Kabusunuz olacağım Bekleyin!” diye yazdı.

“SİZ BİR TELEFONA VE BİR OTOBÜSE YENİLECEKSİNİZ”

Muharrem İnce daha sonra iki paylaşım daha yaptı. İnce ilk paylaşımında Nutuk'tan bir bölüm paylaştı:

"Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve lekesiz idi ve daima temiz ve lekesiz kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar, bizim vatanseverce, vicdanlıca ve namusluca hareketlerimizi, küçük ve çirkin ihtirasları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır. (1927, Nutuk)"

İnce ikinci paylaşımında ise "Evet, rakiplerimin Hazine yardımı var, medya güçleri var, beslemeleri var, trolleri var. Ancak benim ve benim yanımdaki milyonlarca yürekli gencin sahip olduğu azim, enerji ve kararlılıkları yok. Siz bir telefon ve bir otobüse yenileceksiniz. Zafer bizim olacak gençler!" ifadelerini kullandı.