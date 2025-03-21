Muharrem İnce’den zehir zemberek sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları bugün akşam iftardan sonra bir kez daha, meydanlara dökülmeye davet etti. "Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, kol kola girmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanan Özel, "Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özgür Özel’in yaptığı sokak çağrısıyla ilgili “Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir” açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.

“HEEEEEY ADALET BAKANI, MİLLETTE HUZUR MU BIRAKTINIZ?”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda,

“Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yalnız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde!” dedi.