Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Remzi Çayır Sinan Oğan'a seslendi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararını açıklamasının ardından “Birileri kendi geleceğini, Türk milliyetçiliğine alet etmek istese de ülkücüler buna izin vermeyecektir” dedi.

“ÜLKÜCÜLER BUNA İZİN VERMEYECEKTİR”

Başkanı Remzi Çayır, Sinan Oğan’ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Erdoğan’ı destekleme kararının ardından Twitter hesabında açıklama yaptı.

Çayır’ın açıklaması şöyle:

“Türk milliyetçileri, ülkücüler verdiğiniz oylar size aittir. Hiçbir zaman pazarlanamaz. Pazarlık konusu edilemez. Üzülerek ifade edeyim ki; Birileri kendi geleceğini, Türk milliyetçiliğine alet etmek istese de ülkücüler buna izin vermeyecektir. İnanıyorum ve biliyorum ki, Türk milliyetçileri birilerinin sözüyle değil vicdanları, akılları ve ülkenin menfaati doğrultusunda hareket edecektir.”