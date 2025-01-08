Muhtar adayı evinin önünde vuruldu

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saat 00.30 sıralarında Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi Kuzudişli Apartmanı A Blok’ta meydana geldi. 2024 yerel seçimlerinde Meydan Mahallesi muhtar adayı olan Ömer Karaoğlan, evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Karaoğlan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinleri, yaralı Karaoğlan’ı özel araçla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahaleye rağmen Karaoğlan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN PEŞİNDE

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan, saldırı sonrası mahalledeki bir kadının cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, balkondan saldırganlara beddua ettiği görüldü.

MUHTAR ADAYI SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi muhtar adayı olarak seçimlere katılan Karaoğlan’ın, seçim sonuçlarına göre kazanan olmadığı belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, saldırının ardındaki motiveyi ve saldırganları tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.