Muhtar ayı buldu

İHA'nın haberine göre, Gürsu’nun Dışkaya Köyü’nde sevimli bir ayı yavrusu bulundu. Köy Muhtarı köyde bulduğu yavru ayı için hemen Gürsu Belediyesi’ni aradı.

Veteriner biriminin ilgilendiği yavru ayı için ekipler köye ulaştı. Ardından zarar verilmeden koruma altına alınan yavru ayıya Gürsu veterinerleri müdahale etti.

Yavru ayının boynundaki yarayı tedavi eden veteriner hekim Başak Yücel, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından sevimli hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi.

Gürsulu vatandaşların yoğun ilgisini çeken sevimli ayıyı görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti.