Muhtarlık hizmetini karavanla mahalle sakinlerine taşıdı

Kaynak: İHA
Muhtarlık hizmetini karavanla mahalle sakinlerine taşıdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir muhtar, karavanı muhtarlık ofisine çevirerek mahalleliye mobil hizmet sunuyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde muhtarlık binası bulunmaması, Muhtar Ramazan Sürekçioğlu'nu yaratıcı bir çözüme yöneltti. Aracının arkasına bağladığı karavanı seyyar muhtarlık ofisime dönüştüren Sürekçioğlu, mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmek için kapı kapı dolaşıyor. "Sorun neredeyse muhtarlık orada" anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden muhtar, Türkiye'de benzeri olmayan bu fikirle hizmetin yerinden ulaşılabilir olmasını sağladı. Mahalleli ise uygulamadan oldukça memnun.

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