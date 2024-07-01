Muhteşem 3'lüye zam yağmuru. Geri sayım başladı. Litrelik rakının fiyatı belli oldu

Alım gücü her geçen gün düşün vatandaş, ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Geçtiğimiz ay elektriğe yüzde 38 zam yapan hükümet bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere de zam yağdıracak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerine dev zam gözüktü. ÖTV'ye yüzde 20 oranında zam yapılacak.

AKARYAKIT ZAMMI

Şu anda litre başına benzin için 9.45 TL, motorin için 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE yüzde 20 oranında artırılırsa ÖTV tutarları benzinde 11.34 TL, motorinde ise 10.63 TL’ye yükselecek. ÖTV’den alınan KDV sonrası da benzinde 2.27 TL, motorinde 2.13 TL artış olacak.

ALKOL ZAMMI

1 litrelik rakının fiyatı 1.075 liradan 1.190 liraya yükselecek. 1 litre rakıdaki vergi yükü 115 TL artacak.

SİGARA ZAMMI

Yüzde 20’lik zam, sigara üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıyacak. Vergi eşiğinin 50 liradan 60 liraya yükselmesiyle birlikte, en ucuz sigaraların fiyatı 56 liradan 66 liraya çıkacak.