Muhteşem bitki sivilceleri balon gibi söndürüyor tüm ağrıları jilet gibi kesiyor

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbni Sina’nın kitabında bahsettiği kına, hemen hemen her derde deva oluyor.

Kına, Hindistan’ın yanı sıra Arabistan ve Akdeniz iklimlerinde de yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları kurutularak toz haline getirilir ve kızıl renk veren bir boya olarak kullanılır.

Kına, yeşil ve esmer olmak üzere iki çeşittir. Kına, İslam kültüründe evlilik öncesi bir tören olan kına gecesinde gelin ve damada uygulanır. Bu, onları kötülüklerden ve nazardan korumak için yapılan bir gelenektir.

Kına gecesi yapmak için 100 kişi için 150 gram kına, 250 gram zeytinyağı ve demli çay yeterlidir. Kına, tahta kaşıkla karıştırılır ve koyu muhallebi kıvamına gelinceye kadar demli çay eklenir.

CİLT, ŞAÇ VE TIRNAKLARA BİREBİR

Kına, soğuk su ile yıkanmış olan bölgeye sürülür ve 2 saatten fazla bekletilmez. Kınanın rengi, ne kadar bekletildiğine bağlıdır.

Kına, sadece süslenmek için değil, aynı zamanda sağlık için de kullanılan bir bitkidir. Kınanın faydaları, genellikle cilt, saç ve tırnak bakımı ile ilgilidir. Kına, cilt hastalıklarına, saç dökülmesine, kepeğe, tırnak çatlamasına, ağrılara, yanıklara, uyuz hastalığına ve karaciğer sorunlarına iyi gelir.

Kınanın bu faydalarından yararlanmak için, kınayı lapa şeklinde veya yağ ile karıştırarak uygulamak gerekir. Kına, doğal ve şifalı bir bitkidir.

KINANIN FAYDALARI

Kına, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan doğal bir bitkidir. Cildi besleyerek kalınlaştırır ve ince ciltlerde oluşan dökülmeleri önler. Ayrıca cilt hücrelerinin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kına, saç dökülmesine karşı etkili bir çözümdür. Saç sağlığını iyileştirir ve saç kırıklarını azaltır. Saç derisinin Ph değerini dengeler, kepek ve kuruluğu giderir. Saçları yumuşatır ve parlaklık verir. Ayrıca saç çıkmasını destekler ve saç köklerini güçlendirir.

Kına, ağrı kesici bir bitkidir. Herhangi bir sebepten dolayı oluşan ağrılara iyi gelir. Ağrıyan bölgeye kına sürüldüğünde ağrıyı hafifletir. Kına, yanık yaralarını tedavi eder, ağrıyı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca açık yaralara, kırık, çıkık, burkulma gibi durumlara da faydalıdır.

Kına, tırnak tedavisinde de kullanılır. Çatlayan tırnakları onarır ve kırılmaları önler. Tırnaklara lapa halinde uygulandığında daha etkilidir. Bal mumu ve kına tozu karışımı da tırnaklara iyi gelir.

UYUZA DA İYİ GELİYOR

Kına, uyuz hastalığına karşı da faydalı bir bitkidir. Uyuz olan bölgeye lapa halinde uygulandığında hastalığı iyileştirebilir.

Kına, karaciğer için de sağlıklı bir bitkidir. Kına bitkisinin kabuğu, karaciğer hastalıklarına ve sarılığa iyi gelir.

Kınanın kendine has kokusu, merkezi sinir sistemini rahatlatır. Sinirleri gevşetir ve stresi azaltır.

Kına, baş ağrısına da iyi gelir. Kırmızı ve pembe renkli kına çiçekleri, sirke ile karıştırılıp başa sürüldüğünde ağrıyı keser. Kına macunu da baş ağrısına faydalıdır.

Kına, sivilce ve akne tedavisinde de kullanılır. Ciltte veya deride oluşan farklı hastalıklara da iyi gelir.

Kına, iltihaplı hastalıklara da faydalıdır. Yanıklarda olduğu gibi, gargara yapıldığında dilde veya ağız boşluğunda oluşan iltihapları giderir. Pamukçuk hastalığına da iyi gelir.

DİĞER FAYDALARI

Kına, bal mumu ve gül yağı ile karıştırılıp sürüldüğünde sırt ağrılarını hafifletir.

Bazı kaynaklara göre cinsel isteği arttırır.

Kına, suçiçeği ve bazı göz hastalıklarına faydalı olduğu söylenen bir bitkidir.

Ayak tabanlarına uygulandığında, mantar enfeksiyonlarını önleyebilir. Kafa derisine uygulandığında ise, kafa derisi çıbanlarının oluşmasını engelleyebilir.

Kınanın aynı zamanda etkili bir böcek kovucu ve temizleyici özelliği vardır. Bu nedenle, avuç içlerine yaygın olarak sürülür. Avuç içine sürülen kınayı koklamak, baş ağrısına iyi gelir.

DALAĞIN DA ŞİFA KAYNAĞI

Kına, zeytinyağı ile karıştırılarak uygulandığında, kas sağlığına faydalı olur. Kınanın kas sağlığına faydalı olduğu eski çağlardan beri bilinmektedir.

Kına, antibakteriyel özelliği sayesinde, enfeksiyon ve iltihap hastalıklarına karşı etkilidir. Kına, kısmen bazı kanser tümörlerinin gelişmesini önleyebileceği düşünülmektedir.

Dalak sağlığına faydaları olduğu halen araştırılan kına, son zamanlarda bu amaçla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bazı kaynaklar, kınanın spazmları azalttığını belirtmektedir.