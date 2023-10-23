Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı ve Süper Lig'in zirvesini kimseye bırakmamaya devam ediyor.

Son olarak ligin namağlup takımlarından olan Atakaş Hatayspor'u 4-2 ile Kadıköy'de devirmeyi başaran Kanarya, 9'da 9 yaparak 27 puanla liderliğini sürdürdü.

Sarı lacivertlileri, 8 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 puanda olan ezeli rakibi Galatasaray takip ediyor. İki takım da ligde şu anda yenilgisi bulunmayan ekipler olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK GOL ATIP, EN AZ GOL YİYEN...

Geride kalan haftalarda Fenerbahçe rakip fileleri 24 kez havalandırarak maç başına 2.6 gol ortalaması tutturdu. Sarı lacivertliler yalnızca 5 gol yedi ve bu alanda ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ligde en farklı galibiyetini 5-0'lık Çaykur Rizespor zaferiyle elde etti. Ayrıca sarı lacivertli takım, Başakşehir'i 4-0'la devirdi.

Kanarya'nın ligdeki en düşük skorlu galibiyeti ise zorlu Alanyaspor karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla oldu. Fenerbahçe şimdi UEFA Konferans Ligi'ndeki Ludogorets mücadelesine ve ligde gelecek hafta oynayacağı Pendikspor karşılaşmasına konsantre oldu.