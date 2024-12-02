Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı bakın nerede ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı bakın nerede ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan ve Aramızda Kalsın'ın Yaren'i olarak tanınan Melis Mutluç, bakın nerede ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Melis Mutluç'un son hali gündem oldu.

Yol Arkadaşım adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Melis Mutluç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan karakteriyle hafızalara kazındı.

jjj.jpg

OYUNCULUĞU BIRAKMA SEBEBİ NE?

Mutluç, küçük yaşta büyük bir popülerlik kazanmıştı. Özellikle Mihrimah Sultan karakteriyle hafızalara kazınan isim ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdi. Mutluç, sınava çalıştığı sırada oyunculuğu bıraktığını söyledi.

kk.jpg

Oyunculuğa uzun bir süre ara veren Melis Mutluç, gözlerden uzakta bir hayat yaşıyor. Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ortaya çıktı. Oktay Kaynarca'nın konuğu olan Melis Mutluç 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu

MİHRİMAH SULTAN DOKTOR OLACAK

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Melis Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.

kkj-001.jpg

uu-001.jpg

Son Haberler
Politik Hukukun ve İktidarın Tükenişi
Politik Hukukun ve İktidarın Tükenişi
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!