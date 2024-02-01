Müjdat Gezen pavyon anısını anlattı. Yeşilçam'ın güzellerini götürmüş

Usta oyuncu Müjdat Gezen, YouTube kanalındaki ‘Müjdat Gezen ile Bizim ev’ programında son olarak oyuncu Özlem Türkad’ı konuk etti.

Son günlerin şüphesiz en popüler dizisi olan İnci Taneleri’ndeki 'Dilber' dansından sonra pavyonlar sık sık gündeme gelince Gezen de bu Yeşilçam’ın güzellerini pavyona götürdüğü komik bir anısını anlattı.

"5 KİŞİ PAVYONA GİTTİK"

Yeşilçam’ın dev kadrosu ile gittikleri pavyonda yaşadıklarını anlatan Gezen, "Perran Kutman, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu, Münir Özkul, Ayşen Gruda müthiş bir kadro. İzmir'de gemide çekim yapıyoruz. Adile abla bana dedi ki ben hayatımda hiç pavyona gitmedim. İzmir'inde pavyonları çok meşhurdur. Hemen telefon açtım.

Ben dedim Müjdat Gezen onlarda bana abi hoş geldin dediler. Bende bize 5 kişilik masa ayırdım. En öne ayırmışlar. Gece gittik. Tabi pavyonun bir jargonu var. Gidince o kızların hepsi masamıza toplandı" şeklinde konuştu.

“ADİLE ABLA BAKTI ÖYLE”

Adile Naşit’in bakakaldığı anları anlatan Gezen şunları ifade etti: "Herkes masadan kalktı, bir kız masada kaldı. Adettendir sordum ne içersin dedi ki ben bir şişe rakı alırım dedi. Neyse rakı geldi. Adile hayretle izliyor. Mis gibi de rakı koktu masa.

Sürahiye su şişeyle rakı konuldu masaya. Kız bardağı rakıyı ağzına kadar doldurdu. Sürahiden bir damla su koydu. Bembeyaz oldu tabii. Kız bir oturuşta rakıyı bitirince Adile abla baktı öyle."

Usta oyuncu masadaki herkesin "Yanımıza oturan kız bir anda tüm bardağı bitirince üstüme vazife değil ama sana bir şey soracağım; sen tüm akşam 5 masa geziyorsun ve bir oturuşta bir bardak bitiriyorsun bu karaciğerine zarar vermez mi? diye sordum.

Kız ise 'tam tersi rakı olan şişede su var. Su olan şişe de ise rakı var' dedi" ifadelerini kullandı.