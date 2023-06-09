Müjdat Gezen'den kötü haber. Ekonomik kriz onu da vurdu

HalkTV programcısı gazeteci Serhan Asker, Müjdat Gezen’in ekonomik zorluklar nedeniyle Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerinin satılığa çıkardığını açıkladı.

Müjdat Gezen'den kötü haber. Ekonomik kriz onu da vurdu

Serhan Asker, “Çok kötü bir haber” diyerek Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Asker, paylaşımında, “Dün Müjdat Gezen aradı... Önce ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra ‘Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin binasını satılığa çıkardım. Kapatıyorum’ dedi. Dondum kaldım.

Ekledi... ‘Ekonomik olarak artık kaldıramıyorum’ Bu, sanatın kalbine vurulan bir kırbaç haberidir...” ifadelerini paylaştı.

serhan-asker-ic.jpg

"BİR TİYATRO KAPANIYOR YAZIK"

Daha sonra bir düzeltme paylaşan Serhan Asker, “Müjdat Gezen şimdi aradı... ‘Müjdat Gezen Sanat Merkezi duracak. Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerini satıyorum’ dedi... Aslında bu daha kötü bir haber... Bir tiyatro kapanıyor... Yazık...” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Müjdat Gezen ilk kez duyurdu. 80 yaşında baba olmaya hazırlanıyor
Müjdat Gezen’den Muharrem İnce’ye açık mektup
Müjdat Gezen sanatla geçen 70 yılın ardından sahnelere veda etti: Hadi bana eyvallah
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Meta, Twitter'ın rakibi olacak bir sosyal medya platformu geliştiriyor Teknoloji - Otomotiv
Meta, Twitter'ın rakibi olacak bir sosyal medya platformu geliştiriyor
AB'den iltica reformu. Türkiye’den AB’ye iltica başvurusu imkansız hale geliyor Dünya
AB'den iltica reformu. Türkiye’den AB’ye iltica başvurusu imkansız hale geliyor
Aksaray'da, bariyerlere çarptı takla attı 2 ölü Güncel
Aksaray'da, bariyerlere çarptı takla attı 2 ölü
Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap: Bizde haram kupa yok Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap: Bizde haram kupa yok
Anadolu Efes finalde! Spor
Anadolu Efes finalde!
Sel baskını nedeniyle Ankara- Kırıkkale Otoyolu trafiğe kapandı Güncel
Sel baskını nedeniyle Ankara- Kırıkkale Otoyolu trafiğe kapandı