Müjdat Gezen'den kötü haber. Ekonomik kriz onu da vurdu

Serhan Asker, “Çok kötü bir haber” diyerek Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Asker, paylaşımında, “Dün Müjdat Gezen aradı... Önce ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra ‘Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin binasını satılığa çıkardım. Kapatıyorum’ dedi. Dondum kaldım.

Ekledi... ‘Ekonomik olarak artık kaldıramıyorum’ Bu, sanatın kalbine vurulan bir kırbaç haberidir...” ifadelerini paylaştı.

"BİR TİYATRO KAPANIYOR YAZIK"

Daha sonra bir düzeltme paylaşan Serhan Asker, “Müjdat Gezen şimdi aradı... ‘Müjdat Gezen Sanat Merkezi duracak. Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerini satıyorum’ dedi... Aslında bu daha kötü bir haber... Bir tiyatro kapanıyor... Yazık...” ifadelerini kullandı.