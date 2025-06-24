Müjdeyi patlattı! Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Müjdeyi patlattı! Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi’nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı katıldığı bir programda müjdeyi verdi. Yeni bir film projesiyle izleyici karşısına çıkabileceğini açıkladı.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyordu.

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MÜJDEYİ PATLATTI

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'ya hayat veren Yüksel Arıcı katıldığı bir programda müjdeyi patlattı.

Arıcı; ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz'' ifadelerini kullandı.

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