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Beşiktaş'ta Muleka için sıkı pazarlık

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın arkasında yedek kalan Muleka için Mısır'dan teklif geldi. Beşiktaş’ın 3.5 milyon Euroya aldığı Muleka için Siyah - Beyazlılar Al-Ahly ile masaya oturacak.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:31
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Muleka Mısır yolcusu

Beşiktaş'ta Muleka için sıkı pazarlık
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Jackson Muleka’dan beklediğini bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon bu futbolcuyu satış listesine koyacak.

Siyah-beyazlılar, Standard Liege’den 3.5 milyon euroya aldığı golcüsünü bu rakamdan aşağı elden çıkarmayı düşünmüyor.

3 MİLYON EURO
Mısır basınında çıkan haberde Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı yazıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller de Beşikta'ta forma şansı bulamayan Muleka'yı takımda görmek istiyor.

Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor.

Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek.

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