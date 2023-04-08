Beşiktaş'ta Muleka için sıkı pazarlık

Jackson Muleka’dan beklediğini bulamayan Beşiktaş, gelecek sezon bu futbolcuyu satış listesine koyacak.

Siyah-beyazlılar, Standard Liege’den 3.5 milyon euroya aldığı golcüsünü bu rakamdan aşağı elden çıkarmayı düşünmüyor.

3 MİLYON EURO

Mısır basınında çıkan haberde Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı yazıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller de Beşikta'ta forma şansı bulamayan Muleka'yı takımda görmek istiyor.

Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor.

Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek.