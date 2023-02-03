Akın akın Türkiye'ye giriyorlar bir de görüntü çekip paylaşıyorlar

Odatv'nin haberine göre, 2011 yılında Suriye İç Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye yönelik başlayan mülteci akınları her geçen gün katlanarak artıyor.

Özellikle son zamanlarda Pakistan ve Afganistan’dan binlerce mülteci yasadışı yollarla Türkiye’ye girdi, binlercesi ise sınırı geçerken yakalandı.

Mültecilerin zaman zaman kaçak bir şekilde Türkiye sınırını geçtiği anları sosyal medyadan yayınlaması ise gündem olmuştu.

Sınırı geçiş anlarını rahat bir şekilde kayda alarak paylaşan mülteciler büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Söz konusu o videolara bir yenisi eklendi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Ergen 2 gün öncesine ait olduğunu öne sürdüğü bir video paylaştı.

Söz konusu görüntülerde bir grup kaçak mültecinin duvarın üzerinden atlayarak Türkiye sınırına girdiği görüldü.

O anları kayda alan bir başka mültecinin ise videoda “Yol güzergahı gördüğünüz gibi çok rahat ve konforlu” dediği belirtildi.

Aziz Ergen’in paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez izlendi.