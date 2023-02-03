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Akın akın Türkiye'ye giriyorlar bir de görüntü çekip paylaşıyorlar

Bu görüntüler Papua Yeni Gine’de çekilmedi. Türkiye'nin sınırları hani çok iyi korunuyordu. Duvarları aşan mülteciler, akın akın Türkiye'ye giriyorlar bir de çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşıyorlar.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 08:19
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Mülteciler Türkiye'ye böyle giriyor

Akın akın Türkiye'ye giriyorlar bir de görüntü çekip paylaşıyorlar
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Odatv'nin haberine göre, 2011 yılında Suriye İç Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye yönelik başlayan mülteci akınları her geçen gün katlanarak artıyor.

Özellikle son zamanlarda Pakistan ve Afganistan’dan binlerce mülteci yasadışı yollarla Türkiye’ye girdi, binlercesi ise sınırı geçerken yakalandı.

Mültecilerin zaman zaman kaçak bir şekilde Türkiye sınırını geçtiği anları sosyal medyadan yayınlaması ise gündem olmuştu.

Sınırı geçiş anlarını rahat bir şekilde kayda alarak paylaşan mülteciler büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Söz konusu o videolara bir yenisi eklendi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Ergen 2 gün öncesine ait olduğunu öne sürdüğü bir video paylaştı.

Söz konusu görüntülerde bir grup kaçak mültecinin duvarın üzerinden atlayarak Türkiye sınırına girdiği görüldü.

O anları kayda alan bir başka mültecinin ise videoda “Yol güzergahı gördüğünüz gibi çok rahat ve konforlu” dediği belirtildi.

Aziz Ergen’in paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez izlendi.

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Hacı bekir
3.02.2023 08:39
Çok şükür millliyetci bir parti hükümeti destekliyor. Yoksa çoğu insan tepki gösterirdi.  
 
Önlemi kim alacak
3.02.2023 08:26
Mültecimi belli değil sınırlar yol gecen hanı aramızda dolaşan TALİBAN kılıklı kişiler acaba nerde ne bomba patlatacak diye korkup dursun millet  
 
Nadil bir guvenlik varmış sinirlarda
3.02.2023 08:24
Az kaldı inşallah hepsi cehennin dibine gidecek ülke oldu mülteci istaladi ey iç işleri bakanı edip gurleyin siz nadil giriyoe bunlar yeter artik  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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