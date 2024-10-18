Multinet Up ile TAKK'tan yeni işbirliği

Multinet Up, kişisel bakım markası TAKK ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, işbirliği çevreye duyarlı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını desteklerken, kullanıcılarını sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel açıdan da faydalarla buluşturmayı amaçlıyor.

TAKK'ın sürdürülebilirlik anlayışıyla örtüşen bu işbirliği, pazarlama hilelerinden uzak, sadece gerçekten ihtiyaç duyulan ürünlerle kişisel bakım rutinlerini daha sade, etkili ve çevre dostu hale getirme hedefiyle hayata geçirildi. Multinet Up, bu işbirliği ile kullanıcılarının daha az tüketip, daha bilinçli seçimler yapmalarını teşvik ediyor.

Bu kapsamda başlatılan kampanya ile MultiNet kullanıcıları, TAKK'ın web sitesi üzerinden yapacakları ilk alışverişlerinde 300 lira indirim fırsatından yararlanabiliyor. 30 Ekim'e kadar geçerli olan kampanya, düzenli teslimat seçeneğiyle de çeşitli avantajlar sunuyor. Ücretsiz teslimat, ücretsiz erteleme veya iptal, hoş geldin hediyesi ve boş kutuların toplanması gibi ek faydalarla kullanıcıların sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazanması destekleniyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen MultiNet kullanıcılarının, TAKK'ın internet adresine girerek ödeme esnasında "MultinetUp" kampanya kodunu kullanmaları gerekiyor. Her kullanıcının yalnızca bir kere ve ilk TAKK alışverişinde yararlanabildiği kampanya hem düzenli teslimat hem de tek sefer alımlarda kullanılabiliyor.