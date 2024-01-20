Mumbar dolması nasıl yapılır? Enfes lezzet mumbar dolması tarifi ve malzemeleri neler?

Ökkeş Bölükbaşı
Mumbar dolması nasıl yapılır? Enfes lezzet mumbar dolması tarifi ve malzemeleri neler?
Mumbar dolması, koyun veya sığırın kalın bağırsağına pirinç, kıyma ve baharatlardan oluşan bir harç doldurarak yapılan bir yöresel yemektir. Peki, Mumbar dolması nasıl yapılır? Enfes lezzet mumbar dolması tarifi ve malmezeleri neler?

Mumbar dolmasının yapımı biraz zahmetli ve uzun sürebilir, ancak lezzeti için buna değer.

Peki, Mumbar dolması nasıl yapılır? Enfes lezzet mumbar dolması tarifi ve malmezeleri neler?

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İşte Mumbar dolmasının yapılışı:

Öncelikle mumbarın temizliği çok önemlidir. Mumbarı kasaptan aldıktan sonra, içini ve dışını bol su ile yıkayın. Sonra sirkeli, tuzlu ve limonlu suya yatırın ve birkaç saat bekletin. Bu arada suyunu değiştirmeyi unutmayın.

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Mumbarı iyice temizledikten sonra, ters çevirerek iç yüzeyini dışa çıkarın. Bu şekilde tekrar yıkayın ve sirkeli suda bekletin. Daha sonra tekrar çevirerek parlak iç yüzeyini içe alın. Böylece mumbar doldurmaya hazır hale gelir.

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Mumbarı doldurmak için, pirinci bol su ile yıkayın ve süzün. Kıyma, rendelenmiş soğan, domates, sarımsak, biber salçası ve istediğiniz baharatları bir kaseye alın ve iyice karıştırın.

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Bu harcı, bir huni veya bir kabak oyacağı yardımıyla mumbarın içine doldurun. Harcı çok sıkıştırmayın, yoksa mumbar patlayabilir. Mumbarın iki ucunu da iple bağlayın.

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Mumbarları tekrar bol su ile yıkayın ve bir tencereye dizin. Üzerine sıcak su, tuz, tereyağ ve isterseniz biber salçası ekleyin.

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Mumbarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

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Pişmeye yakın fırına vererek üzerini kızartabilirsiniz. Mumbar dolmasını servis ederken, üzerine kimyon serpebilirsiniz.

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