Münih Kulturhaus Milbertshofen Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Türk müziği tutkunlarını ve Münih’teki sanatseverleri buluşturarak unutulmaz bir gece sundu.

Konserde, arabesk ve fantezi müziğinin geçmişten günümüze uzanan sevilen eserleri icra edildi. Dinleyiciler duygusal anlar yaşarken, sanatçıların performansı ayakta alkışlandı.

Allegro Müzik Okulu’nun genç kemancıları ve ses solistleri, Türkiye’den gelen sanatçılarla sahnede birleşerek büyük beğeni kazandı.

Konser sonrası Allegro Türk Müzik Koro Şefi Tamer Bekmezci, şu açıklamayı yaptı:“Allegro okulumuzda yetişen genç kemancılarımız ve ses solistlerimiz, Türkiye’den gelen değerli devlet saz sanatçılarımızla bu özel konserde bir araya geldiler. Bu proje, geçmişten bugüne ölümsüzleşen arabesk ve fantezi müziğine adanmış bir etkinlikti. Münih’te uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser oldu.”