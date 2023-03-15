15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı

Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı

Tunceli'de etkili sağanak nedeniyle Munzur Çayı’nda taşkın meydana geldi. Suların kapladığı Tunceli- Ovacık karayolu, valilik tarafından kapatıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:30
Takip Et

Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı

Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı
+
Aa
-

(DHA) - Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli’de 3 gündür aralıksız yağış devam ederken, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Munzur ile Pülümür Çayı’nda su debisi yükseldi.

Munzur Çayı, kenarında bulunan Tunceli- Ovacık karayoluna taştı. Karayolları ekipleri, yolda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken, valilik, karayolunu ikinci bir duyuruya kadar kapattı. 

Valilik açıklamasında, çayın 2 ayrı noktada taştığı belirtilerek, "Tunceli- Ovacık- Yeşilyazı Karayolunun 3-60 kilometreleri arası; Munzur Çayının 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Değerli vatandaşlarımız, kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz ve tüm kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen taşkın ihtimali olan ev ve iş yerlerimizde kalmayalım, dere yatakları ve vadilerden uzak duralım" denildi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
6
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
7
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı
﻿Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı
﻿Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı
﻿Kayseri'de 975 yapıda 'ağır hasar' tespit edildi
﻿Kayseri'de 975 yapıda 'ağır hasar' tespit edildi
﻿Kayseri'de 975 yapıda 'ağır hasar' tespit edildi
﻿Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı
﻿Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı
﻿Lukaku'nun geleceği belli oldu. Inter CEO'su açıkladı
﻿Lukaku'nun geleceği belli oldu. Inter CEO'su açıkladı
﻿Lukaku'nun geleceği belli oldu. Inter CEO'su açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.