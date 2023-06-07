Murat Ağırel ve Ali Mahir Başarır'a mahkemeden iyi haber

Murat Ağırel ve Ali Mahir Başarır’ın yazdıkları kitaplarla ilgili açılan tazminat davalarında karar çıktı.

Murat Ağırel ve Ali Mahir Başarır'a mahkemeden iyi haber

Gazeteci Murat Ağırel ve yapımcı Kırmızı Kedi Yayıncılık aleyhine 'Vurgun-Parsel Parsel 2' Kitabı için, AKP meclis üyesi Ali Gökşin, 20 bin TL'lik manevi tazminat talebiyle dava açtı. Aynı zamanda da kitabın toplatılarak imha edilmesi de talep etti.

Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davada ise mahkeme davanın reddedilmesine karar verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR’A DA GÜZEL HABER

Bu arada CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yazdığı ‘Beşli Çete’ kitabıyla ilgili de MFA Taahhüt İnş ve Tic AŞ ve Cihan Şimşek, Başarır, Kırmızı Kedi Yayıncılık ve yayınevinin kurucusu Haluk Hepkon aleyhine 400 bin TL'lik manevi tazminat davası açmış, kitabın toplatılmasını talep etmişti.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'de görülen davada da mahkeme davanın reddedine karar verdi.

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Kırmızı Kedi Yayınevi’nin avukatı Ruşen Gültekin, iki kitapla ilgili davaların reddedilmesiyle ilgili olarak, “Sayıştay Raporlarına ve iddianamelere girmiş konuları basın özgürlüğü kapsamında yazmanız bile hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hakkınızda tazminat davası açılmasına sebebiyet veriyor. Bu bir sindirme ve korkutma yöntemi. Burada yazılanlar iddianamelerde, raporlarda olmasına rağmen kişilik haklarının zedelendiği diye karşı dava açtılar. Bunun gibi yüzlerce dava var” diye konuştu.

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