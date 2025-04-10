Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında yeni gelişme

Tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltındaki gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın emniyetteki ifadeleri sona erdi. Soykan ve Ağırel adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası iki gazetecinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik suçlamaların, Flash TV'nin el değiştirme sürecinde, kanalı satın alan kişilere yönelik "tehdit" ve "şantaj" iddialarına dayandığı belirtildi.

Açıklamada, "7258 sayılı yasaya muhalefet ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda" Ağırel ve Soykan'ın "kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine" soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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