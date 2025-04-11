Murat Ağırel ve Timur Soykan'dan ilk mesaj... Canlı yayında her şeyi anlatacaklar!

Dün şafak operasyonu ile gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol kararıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı. Ağırel ve Soykan'dan ilk paylaşım geldi. Ağırel, “Gazetecilik yapacağız” diyerek saat 20.00’da yapacakları yayını işaret etti. Ağırel ve Soykan gözaltı sürecine ilişkin tüm detayları Onlar TV YouTube hesabından anlatacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler hakkında, Flash Haber TV televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde "tehdit" ve "şantaj" suçlarını işledikleri iddialarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Polis, sabahın erken saatlerinde iki gazeteciyi evlerinde arama yaparak gözaltına aldı ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirmişti.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, Vatan Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Soykan ve Ağırel tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

AĞIREL VE SOYKAN'DAN YENİ MESAJLAR

Serbest bırakıldıktan sonra ilk mesaj ise Murat Ağırel’den geldi. Ağırel X hesabı üzerinden dün yayınını yapamadıkları Onlar TV’deki yayını bugün yapacaklarını açıkladı. Ağırel, gözaltı sürecine ilişkin tüm ayrıntıları saat 20.00’da Onlar TV YouTube kanalında anlatacak. Ağırel, “Ayağınızın altındaki taş, gözünüzün üstündeki kaş, eğemediğiniz baş olmaya Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm herkese teşekkür ederiz. Tüm ayrıntıları saat 20:00 de #onlartv canlı yayınında anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Soykan ise X hesabından, "Yeniden merhaba. Kumpaslarla, iftiralarla bizi susturamayacaklarını, gazetecilerin bir adım geri atmayacağını onlara göstereceğiz. Bize destek veren güzel insanlara çok ama çok teşekkürler. Haberlerimize bu akşam saat 20.00'de OnlarTV'de devam ediyoruz" sözlerinde bulundu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI OLAYI

Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’ya yer vermesi nedeniyle istifalarını sunan Kayda Geçsin ekibi(Murat Ağırel, Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Barış Pehlivan), yeni YouTube kanalı açarak medyaya dönmüştü. Daha ilk yayınında 1 milyon izlenmeyi geçen yayın, geniş yankı uyandırmıştı.