Murat Batı: Haziran’da iki yeni vergi geliyor

Mali Hukuk alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Murat Batı, Bloomberg Tv’de katıldığı son programdan kritpo varlıklara iki yeni vergi geleceğini açıkladı.

Batı, Haziran ayında Meclis’e gelecek torba kanunu içerisinde kripto varlıklarla ilgili hem işlem hem de gelir vergisi geleceğini belirtti.

KRİPTO VARLIKLARDAN İKİ YENİ VERGİ ALINACAK

“Kripto varlıkları hep konuşuyoruz. Maalesef kripto varlıklar vergilendirilmiyor şu anda” diyen Profesör Murat Batı, “Bu Haziran ayında çıkacak torba yasadan da iki ayrı vergi alınacak. Altını çiziyorum iki ayrı vergi. Gider vergileri kanunumuz var bir tane. Bunun içerisinde özel iletişim vergisi, halk arasındaki adıyla deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisi, banka muamele vergisi gibi tek maddelik ya da BSM gibi altı maddelik küçük küçük vergilerimiz var. İşte bu kripto varlıklardan da bir işlem vergisi alınacak. Gider Vergileri Kanunu içerisine belki bir belki birkaç vergi ihdas edilecek” ifadelerini kullandı.

HAZİRAN AYINDA MECLİS’E GELİYOR

“Bu da Haziran’da Meclis’e sunulacak torba kanunu içerisinde olacak” diyen Batı, “Kripto varlıklardan önce bir işlem vergisi alınacak. Bizim Gelir Kanunu’muzda 75. Maddemiz var. Faiz ve kar payından elde edilen gelirler açısından. Onun da Menkul Sermaye İradı olarak vergilendirilmesi çalışması var. Kuvvetle muhtemel Haziran ayındaki torba kanununda kripto varlıklar için hem işlem hem de gelir vergisi alınacak” şeklinde konuştu.