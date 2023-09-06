Murat Boz baba olmaya hazırlanıyor

Pop şarkıcısı Murat Boz'un yeğenine biberonla mama yedirirken paylaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre elinde biberon ile yeğenine mama yediren ünlü popçuya hayranları yorum yağmuruna tuttular. Boz'un hayranları "Artık senin de baba olma vaktin geldi" diye yorumlar yaparken ünlü popçu da " yakında neden olmasın" diye yorum yaptı.

Murat Boz'un bu cevabı yakında evlilik kararı alacak yorumlarına neden oldu.

Ünlü popçunun uzun zamandır adı kimseyle anılmazken, evlilik kararı alacağı kişi şimdiden büyük merak konusu oldu.