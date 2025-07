Murat Çalık’ın eşi isyan etti: Daha neyi bekliyoruz?

Cezaevinde rahatsızlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye kaldırıldı. Avukatı Melih Koçhan, "Müvekkilimizin sağlık durumu şu anda iyi değil" açıklamasını yaparken, eşi Zehra Çalık ise "Daha neyi bekliyoruz? Sayın Bakanımız da çok güzel ifade etti. Bakanlıktan ve savcılıktan uygun tahliye kararı bekliyoruz, acilen bekliyoruz" dedi.

Daha önce kanser tedavisi gören ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti. Ameliyatın ardından dün yeniden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'ne sevk edilen Çalık, bugün cezaevinde fenalaşarak Buca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başkan Çalık'ın eşi Zehra Çalık ve avukatı Melih Koçhan, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Avukat Melih Koçhan, müvekkilinin yaklaşık 15 gün süren bir tedavi ve tetkik sürecinden geçtiğini belirtti. Bu süreçte 7 Temmuz itibarıyla Sağlık Kurulu'na sevk edildiğini ve kurul tarafından bir sağlık raporu hazırlandığını aktaran Koçhan, raporda cezaevi koşullarında hastalığın nüksedebileceğinin, kan değerlerinin sınır seviyede olduğunun ve lösemi açısından yüksek risk grubunda yer aldığının açıkça ifade edildiğini söyledi. Koçhan, söz konusu raporun dün itibarıyla hem kendileri tarafından hem de cezaevi yönetimi aracılığıyla savcılığa sunulduğunu vurguladı.

"MÜVEKKİLİMİZİN SAĞLIK DURUMU ŞU ANDA İYİ DEĞİL"

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından cezaevine gönderilmesinin Çalık'ta ciddi bir psikolojik çöküntüye yol açtığını ifade eden Koçhan, "Dün cezaevine sevkinin ardından müvekkilimi ziyaret ettik. Bu sabah yeniden cezaevine gitmek üzereyken hastaneye sevk edildiği bilgisini aldık ve hemen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik" dedi.

Koçhan, sabah saatlerinde müvekkilinin ciddi göğüs sıkışması, nefes darlığı ve vücutta uyuşma gibi şikayetler yaşadığını, bu belirtilerin ardından infaz koruma memurları ve revir personelinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildiğini aktardı. Koçhan, "Müvekkilimizin sağlık durumu şu anda iyi değil. Akut dediğimiz kavram, her an nüksedebilecek bir durumdur. Müvekkilimizin kan değerleri şu an sınır seviyede. Geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorunları da göz önüne alındığında, bu akut tablo ilerlerse artık doğrudan lösemi hastalığı boyutunda bir tedavi görmek zorunda kalacaktır" diye konuştu.

Melih Koçhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili soruya verdiği yanıtı hatırlatarak, "Müvekkilimizin sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini bekliyoruz" dedi.

ZEHRA ÇALIK: ''BAKANLIKTAN VE SAVCILIKTAN UYGUN TAHLİYE KARARI BEKLİYORUZ''

Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle büyük endişe duyduklarını açıkladı. Cezaevine ziyarete gitmek istedikleri sırada acil sevk haberini aldıklarını belirten Çalık, "Hepimiz şok olduk, elim ayağım boşaldı" dedi.

Löseminin tetiklendiğini ve göğüs sıkışması gibi ciddi şikayetlerin ortaya çıktığını vurgulayan Zehra Çalık, "Daha neyi bekliyoruz? Sayın Bakanımız da çok güzel ifade etti. Bakanlıktan ve savcılıktan uygun tahliye kararı bekliyoruz, acilen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukları olduğunu ve eşini bu süreçte kaybetmek istemediğini belirten Çalık, "Bu şekilde devam ederse geri dönüşü olmayan durumlarla karşılaşmak istemiyorum. Bir an önce uygun tahliye kararı verilsin" diye konuştu.