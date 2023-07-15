Murat Ceylan'dan aşk açıklaması. Cihangir'de kız arkadaşıyla görüntülendi

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki akşam Cihangir otoparkından aracı ile çıkarken objektiflere yansıdı.

Murat Ceylan'dan aşk açıklaması. Cihangir'de kız arkadaşıyla görüntülendi

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre; Cihangir otoparkında kız arkadaşı ile araç içinde görüntülenen Murat Ceylan, “Arkadaşlar her şey yolunda, tatilin tadını çıkarıyoruz. İstanbul çok sıcak, acil buralardan kaçmalıyım. Çok sıcak yerler gördüm, böylesini görmedim" dedi.

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Hakkında çıkacak olası aşk haberlerinin önüne geçmek isteyen ünlü sunucu, "Yanımda bulunan hanımefendi benim yapımcım, yanlış yazmayın. Kendisi sevgilim değil" açıklaması ile basın mensuplarından ricada bulundu.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Murat Ceylan, 2013'te Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve 2018'de Survivor All Star'da yarışması olarak parkurlarda ter dökmüştü.

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