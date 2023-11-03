Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından kendisine gelen çiçeklerin bir fotoğrafını yayınlayan Dalkılıç "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" diye yazdı.

"ARTIK YORULDUM"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı çıkıyordu. Doktor kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en en zor öyle zamanları başladı. Artık yaptırmam, yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.