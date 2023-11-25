Murat Dalkılıç sevgilisiyle dövme yaptırdı. Bakın anlamı neymiş

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda yeni ilişkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

Arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından isminin Eda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaşmıştı.

Sevgililer, son olarak birlikte Koi balığı dövmesi yaptırdı. Dövmelerini paylaşan Dora, sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Dora'nın paylaşımına eklediği linke göre; kendisinin kırmızı, Dalkılıç'ın siyah renkle yaptırdığı Koi, akıntının tersine doğru yüzmesiyle bilinen bir tatlı su balığıdır. Akıntıya karşı yüzdüğü halde son derece zarif olan koi, Uzak Doğulular için hayatta başarıyı ve azmi simgeler.

ŞANS VE BAŞARI GETİRECEĞİNE İNANILIYOR

Çin mitolojisine göre akıntısı en güçlü nehir olan Yangtze Nehri'nde akıntıya karşı yüzebilen ve nehrin kaynağına kadar ulaşabilen koiler ejderhaya dönüşmektedirler. Yine benzer bir mantık ile bu ejderhaya dönüşüm hikâyesi koi balığının başarı ve azmi simgelemesine neden olmaktadır. Koi balığı dövmesinin şans ve başarı getireceğine inanılır.

