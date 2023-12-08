Murat İde bombayı patlattı. Geçtiği TV kanalına inanamayacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uzun dönem danışmanlığını yapan ve seçim sonrası görevi sonra eren Murat İde’nin yeni adresi ortaya çıktı.

İde, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber’e geçti. İde ile ilgili şaşırtıcı bir başka durum ise kiminle program yapacağı oldu.

İde, bazı sözleri ile muhalefetin büyük tepkisini çeken Cem Küçük ile birlikte program yapacak.

İde ile Küçük birlikte yapacağı programda gündemi yorumlayacak. Programın tanıtım fragmanında İde ile Küçük’ün farklı ideolojilerine dikkat çekilirken “Ama ortak paydaları Türkiye” sözü dikkat çekti.

“Medya Kritik” adlı programın pazartesi, çarşamba ve Cuma akşamları yayınlanacağı açıklandı.