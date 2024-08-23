Murat Kurum: 2024'ün sonunda 200 bin

Bakan Kurum, incelemelerde ve ziyarette bulunmak üzere geldiği kentte, Ebrar Sitesi inşaat alanında inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilin ayağa kalması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz görev yaptığını belirtti.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak. Kahramanmaraş'ımız, Türkiye'nin köşe taşıdır. Milli Mücadele'nin fitilini ateşleyen, düşman işgaline karşı ilk kurşunu sıkan büyük kahraman Sütçü İmam'ın yurdudur. Bizler, ecdadımızın aziz hatırası olan Kahramanmaraş’ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin'de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Her ay burada olacağız ve ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Azerbaycan ve Trabzon caddelerindeki kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta valimizle, başkanımızla hep birlikte zamanla yarışacağız, yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşehrilerimize teslim edeceğiz."