Murat Kurum elindeki son anket sonucunu açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TV24 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kurum, anketlerde öne geçtiklerini ve İstanbullunun beklentilerine odaklandıklarını vurguladı.

“ANKETLERDE ÖNE GEÇTİK”

Kurum, yaptıkları anketlerde 1.5-2 puan öne geçtiklerini söyledi. En güzel anketin sahada olduğunu ve İstanbulluların teveccühünü gördüklerini ifade etti.

"İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak." diyen Kurum, "Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. 1.5, 2 puan öne geçtik." dedi.

“İSTANBUL'UN SORUNLARINA ODAKLANDIK”

Kurum, İstanbul'un sorunlarına ve İstanbulluların beklentilerine odaklandıklarını dile getirdi. 21. yüzyılın İstanbul'unda trafik sorununu çözmeye öncelik vereceklerini söyledi.

CHP VE DEM PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Kurum, CHP ve DEM Parti'nin ittifakı için "Aleni olarak 'biz burada ittifak yapıyoruz' deyin" eleştirisinde bulundu. İttifakın Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini ve adaylarını bu şekilde değiştirdiğini savundu.

Kurum, "kent uzlaşması"nın farklı isimlerle daha önce de denendiğini ve başarısız olduğunu hatırlattı.

Kurum, ittifakın Kandil'den talimat aldığını ve bu talimatlara göre hareket ettiğini öne sürdü.