Murat Kurum İstanbul’u moda merkezi haline getireceklerini söyledi

Cumhur İttifakı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Şişli'de Birleşmiş Markalar Derneğini ziyaret etti. Kurum, burada yaptığı konuşmada, Derneğin yaptığı işin, ülkenin istihdam ve üretiminin ayakta kalması için öne çıkartılması gerektiğini belirtti.

Kurum, konuşmasının devamında marka olabilmenin en önemli adımının marka değerini koruyabilmek olduğunu belirterek, “Aslında bu konu fabrikadan daha önemli hale geldi. Nitekim bugün bazı markalarımız dahi Türkiye'de, dünyanın birçok ülkesinde satış yaparken, fabrikaları burada ama yurt dışında devam ediyor. Burada üretim için altyapı olmasına rağmen biraz da böyle markayı büyütünce hemen yurt dışına da satma hevesimiz var. Yani gelsin yurt dışından bir yatırımcı alsın gibi bir bakış açımız da var" dedi.

"TARİHİ YARIMADAYI MODA MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul'da gerekli altyapıyı oluşturacaklarını ifade eden Kurum, "Derneğimiz 46 üyeyle başlamış, 511 üye markası var. Dolayısıyla bu 511 marka bile olsa bence yeterli. 511'i en azından bizim dünyada ismini duyuracak bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Bu şekilde marka olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceğiz. Benim hayalim orası canlansın, dükkanlar olsun, oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın. Tüm dünyaya bu markayı, markalaşmayı biz Birleşmiş Markalar Derneği ve Türkiye olarak yayalım istiyorum. Ben bunun için çalışacağım."