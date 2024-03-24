Murat Kurum. 'İstanbul'umuzu baştan aşağı yeniden ihya edeceğiz'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen "Tokat Hemşehri İftarı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum, AKP’nin bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni anımsattı. Kurum, coşku ve heyecan dolu bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kurum, "Hey on beşli on beşli" türküsünü hatırlatarak Tokatlıların küçük yaştaki çocuklarını hiç tereddüt etmeden istiklal mücadelesi için cepheye gönderdiklerini belirterek, bugün Tokatlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“BİRİLERİ İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI ÇARÇUR EDERKEN BİZ TOKAT'IN YARINLARI İÇİN ÇALIŞIYORDUK”

Tokat’a tam 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Kurum, “Birileri İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken biz Tokat'ın yarınları için çalışıyorduk. Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı şehrin dört bir yanına yaydık. 'Ne zaman ev sahibi olurum?' diye kara kara düşünen Tokatlı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Tokat'ımızın yeşiline yeşil katmak için tam 6 millet bahçesi kazandırdık." ifadesini kullandı.

“İSTANBUL'UMUZU TÜM HEMŞEHRİLERİMİZLE BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN İHYA EDECEĞİZ”

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldığını söyleyen Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde olacağız. Dirayetimizle 7 tepede olacağız. Gayretimizle 964 mahallede çalışacağız, gönüllere dokunacağız, eserler bırakacağız. Bizi eserlerimizle anacaklar. İstanbul'umuzu tüm hemşehrilerimizle baştan aşağı yeniden ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TOKAT'IMIZA HİZMET ETMEK ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR”

Tokat denilince aklına hep, saçları kınalanıp savaşa koşan, kendi yere düşse de Türk bayrağını düşürmeyen Tokatlı kahramanların geldiğini ifade eden Kurum, "Bizim için kahramanlar yurdu Tokat'ımıza hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.

İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, Tokat Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Tokatlı vatandaşlar katıldı.